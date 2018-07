Henrique vê duelo decisivo contra o Atlético-PR

Segundo jogador com mais atuações na temporada pelo Cruzeiro, atrás apenas do goleiro Fábio, o volante Henrique pode completar 300 jogos com a camisa celeste se disputar as nove partidas restantes do Campeonato Brasileiro. O jogador falou sobre a possibilidade de atingir essa marca e também sobre o duelo decisivo contra o Atlético-PR, na quarta-feira, pela 30º rodada.

"É um número legal. Espero daqui para frente estar sempre nas partidas para alcançar essa meta e ajudar o Cruzeiro nesses objetivos. Quando jogamos muitas vezes por um clube, é muito importante. Isso é gratificante. É muito importante para nós atletas ter esse equilíbrio e confiança numa equipe", declarou o volante.

O Cruzeiro é o 13º colocado do Brasileirão, com 37 pontos, um a menos do que o Atlético-PR, que está em 11°. Uma vitória no meio da semana ajudaria o clube mineiro a se afastar da zona de rebaixamento e também ultrapassar um adversário direto na luta contra a degola.

"Daqui para frente, serão jogos decisivos para o Cruzeiro, dentro ou fora de casa. Vamos encarar com toda responsabilidade e seriedade, para fazermos bom jogo e buscarmos a vitória. Ela é muito importante para nós", concluiu.