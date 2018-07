Perto de acerto com o Atlético-PR, Adriano projeta seu 'desafio' para 2014

CURITIBA - Sem entrar em campo desde março do ano passado, o atacante Adriano deve enfim voltar aos gramados no início de 2014. Após passagens frustradas por Corinthians e Flamengo, o jogador deve começar a treinar nesta terça-feira nas dependências do CT do Caju, do Atlético Paranaense, em Curitiba.

Clube e jogador negam qualquer vínculo para a próxima temporada, mas especula-se que o polêmico atleta estaria sendo testado pela diretoria antes de uma possível negociação para 2014, quando o Atlético tem boas chances de voltar a disputar a Copa Libertadores - precisa de uma vitória na última rodada do Brasileirão para assegurar sua vaga.

Fora de forma e sem ritmo de jogo, Adriano admite que está encarando um "desafio", sem confirmar a negociação com o clube. "Não tem como estar bem fisicamente, estou há dois anos parado. Mas estou feliz", disse o jogador, em entrevista a rádio Banda B, de Curitiba. "Vamos ver se vai dar tudo certo".

A última equipe defendida por Adriano foi o Corinthians. No time, o Imperador disputou apenas oito jogos e ficou 350 minutos em campo. O atacante, titular em apenas três confrontos, marcou dois gols.

Depois de vestir a camisa corintiana, ele voltou ao Flamengo, para sua terceira passagem pela equipe carioca. Após 78 dias, contudo, em dezembro de 2012, o jogador deixou o clube. Pesou o histórico de indisciplina. No período, Adriano faltou seis vezes. O contrato foi rescindido por justa causa.