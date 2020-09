Perto de acerto com time de Beckham nos EUA, Higuaín oficializa saída da Juventus

Fora dos planos de Andrea Pirlo, novo técnico da Juventus, para a temporada 2020/2021 e perto de um acerto com o Inter Miami, clube dos Estados Unidos que é presidente pelo ex-jogador inglês David Beckham, o centroavante argentino Gonzalo Higuaín teve oficializada a sua rescisão de contrato com a equipe de Turim. A decisão foi tomada em conjunto, de maneira amigável.

Por conta da rescisão, a Juventus terá um impacto negativo de 18 milhões de euros (R$ 111,6 milhões na cotação atual) em seus cofres. Mas agradeceu os serviços prestados por Higuaín no clube.

"Obrigado, Pipita! Pipa desde o início conseguiu entrar no coração dos torcedores da Juventus graças a essa vontade irreprimível de ser decisivo e encontrar o gol. Agora é a hora da despedida. Obrigado por tudo, Pipita! E boa sorte no seu futuro", escreveu o clube, em nota oficial divulgada nas redes sociais, após relembrar a trajetória do jogador em Turim.

Atualmente com 32 anos de idade, Higuaín chegou à Juventus em 2016, após grande passagem pelo Napoli. Na equipe alvinegra, fez 149 partidas com 66 gols marcados e 16 assistências. Foram três títulos do Campeonato Italiano, além de outros dois da Copa da Itália.

Agora, o destino de Higuaín deve ser a MLS (Major League Soccer). O argentino deve rumar sem custos para o Inter Miami, clube administrado por Beckham, que faz em 2020 a sua estreia na liga.