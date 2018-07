Perto de adeus, Edmundo brilha em treino no Vasco

RIO - O ex-jogador Edmundo foi o principal destaque do tradicional "rachão", que antecede as partidas do Vasco, em São Januário. Em preparação para o seu jogo de despedida do clube, o ídolo dos torcedores vascaínos marcou dois gols na atividade e viu a sua equipe vencer a atividade por 4 a 3. Dedé e Matías Abelairas fizeram os outros gols do time. Já Eder Luís, que fez dois gols, e Rodolpho descontaram para os derrotados.

"Tenho feito alguns treinos na academia, mas o ritmo é completamente diferente e a idade também. Rachão é uma coisa que fiz a vida inteira e tudo fica mais fácil quando você joga ao lado de feras como Felipe, Juninho e Dedé", comentou Edmundo, ao site oficial do clube.

Aposentado do futebol, Edmundo vai disputar a sua partida de despedida do Vasco no dia 28 de março, às 19h30, contra o Barcelona, do Equador, em São Januário. Para entrar em forma, o ex-jogador tem treinado com o grupo comandado pelo técnico Cristóvão Borges no últimos dias.

Antes do jogo festivo, porém, o Vasco ainda vai entrar em campo. Nesta quarta-feira, no seu estádio, a equipe recebe o Libertad, em duelo válido pelo Grupo 5 da Libertadores. O time paraguaio lidera a chave com sete pontos, três a mais do que o vice-líder Vasco.