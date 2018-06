Perto de adeus, Marcos Guilherme reencontra o primeiro adversário pelo São Paulo

O atacante Marcos Guilherme, do São Paulo, brilhou ao lado de Hernanes em 29 de julho do ano passado no duelo contra o Botafogo pelo primeiro turno do Brasileirão. Em sua estreia, saiu do banco no segundo tempo e marcou dois gols na vitória heroica por 4 a 3 do time paulista sobre os cariocas.

+ Com retornos, São Paulo divulga relacionados para enfrentar o Botafogo

Nesta quarta, perto de se despedir do Morumbi, o jogador reencontra seu primeiro adversário como atleta tricolor. Ele relembra o duelo do ano passado e da reação do time que lutava contra o rebaixamento.

"Aquele jogo foi especial e ficará para sempre na minha memória", diz o jogador. "Nunca escondi o carinho que sempre tive pelo São Paulo desde pequeno e entrar em campo naquele dia foi inesquecível. Tive a oportunidade de defender o clube pela primeira vez e também consegui marcar dois gols importantes. Ali iniciamos uma boa recuperação no Brasileiro."

Fora da lista de relacionados do duelo contra o América-MG, domingo passado, em Belo Horizonte, o jogador estará no Morumbi para o duelo desta noite contra os cariocas. "Venho treinando normalmente e com muita dedicação. Estou bem e à disposição do Aguirre para ajudar o time."

O São Paulo tentou garantir a permanência do atacante no clube para além do fim de junho, quando o contrato termina, mas as negociações com o Atlético-PR não avançaram. Nos bastidores, fala-se de um pedido atleticano "fora da realidade" para o que o clube tricolor estaria disposto a pagar.