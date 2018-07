Perto de anunciar dupla, São Paulo encerra contratações

SÃO PAULO - Prestes a confirmar as contratações do zagueiro Roger Carvalho e do atacante Welliton, a diretoria do São Paulo acredita que os reforços serão os últimos para esta temporada. Além da dupla, o clube acertou recentemente com o zagueiro Antonio Carlos, que estava no Botafogo e já estreou no último fim de semana contra o Fluminense.

"Não acredito que devemos ter outras novidades, até porque agora nosso elenco está bem suprido de peças", avalia o vice de futebol, João Paulo de Jesus Lopes, que já trabalha ao lado do gerente executivo, Gustavo Vieira, na montagem do elenco para o ano que vem.

As últimas contratações tiveram caráter emergencial e acabaram pondo por terra o discurso de planejamento bem feito para a temporada. Os dirigentes caíram em si quando viram a equipe afundando na zona de rebaixamento e perceberam que Paulo Autuori tinha poucas opções de qualidade para tentar variações táticas. Vale lembrar que há pouco mais de um mês o então diretor de futebol Adalberto Baptista dizia que o grupo era capaz de ganhar o título nacional.

Welliton e Roger Carvalho já estão frequentando o CT e aguardam apenas a assinatura dos contratos para serem confirmados como reforços. O atacante vem do Grêmio por empréstimo de três meses, podendo ser comprado no fim do ano por 3 milhões de euros (cerca de R$ 9,5 milhões). O defensor chega para terminar o tratamento de uma cirurgia na coxa direita a que foi submetido na Itália e então assinará um contrato de empréstimo até o meio do ano que vem.