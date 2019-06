Perto de anunciar Gil, Corinthians publica foto 'misteriosa' do zagueiro

O Corinthians está perto de anunciar a volta do zagueiro Gil. O clube deu mais um indício na manhã desta quarta-feira, ao postar uma foto "misteriosa" do defensor ao lado do volante Ralf.

Aos 32 anos, Gil ainda tem contrato com o Shandong Luneng, mas o zagueiro e o clube chinês acertaram a rescisão para o meio desta temporada, seis meses antes do fim do vínculo.

A tendência é de que Gil seja anunciado como reforço do Corinthians nos próximos dias. Ele mantém contato com o técnico Fábio Carille, com alguns jogadores e funcionários do clube. O zagueiro esteve no time alvinegro entre o início de 2013 e o fim de 2015.

Alô, Fiel! Quem são os jogadores que aparecem na foto? Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/jPM9i9btkq — Corinthians (@Corinthians) 26 de junho de 2019

Companheiro de Gil na primeira passagem e personagem da foto publicada pelo Corinthians, o volante Ralf exaltou a provável volta do zagueiro.

"Primeiramente, profissional exemplar. Se cuida muito, como eu. É mais novo. Tive a chance de trabalhar perto dele na China, sempre nos falávamos. Sempre posta o profissionalismo que tem. Não posso falar se tem algo certo, estão conversando. Se vier, dispensa comentários. Ótimo profissional e ótima pessoal. Vai acrescentar muito dentro do nosso elenco", disse Ralf.

"Vira e mexe estamos nos falando. Eu elogio o trabalho que ele vem fazendo lá. Se vier, o elenco ficará mais fortalecido. Vai ajudar muito. Precisamos de jogadores vitoriosos, vai somar. Será um reforço de suma importância para o restante da temporada", acrescentou o volante.

Gil soma 184 partidas pelo Corinthians, com sete gols marcados. Ele conquistou três títulos: Recopa Sul-Americana e Paulistão, em 2013, e o Brasileirão, em 2015.

Atualmente, o elenco do Corinthians conta com os zagueiros Henrique e Manoel, titulares, além de Bruno Méndez, Pedro Henrique e Marllon.