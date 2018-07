Perto de cair à Série C nacional, Mogi Mirim anuncia a dispensa de 11 jogadores Com um pé na Série C do Campeonato Brasileiro em 2016, o Mogi Mirim, como já era previsto, divulgou nesta quinta-feira a dispensa de 11 jogadores que não estão nos planos para a próxima temporada. O desmanche ocorreu horas depois da saída do técnico Márcio Goiano e antes do término da Série B nacional.