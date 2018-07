Perto de convocação, Tite vai ao Maracanã para ver Fluminense x Corinthians

Tite foi ao estádio do Maracanã, no Rio, neste domingo, para acompanhar a vitória do Corinthians sobre o Fluminense por 1 a 0, neste domingo, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O auxiliar e filho do técnico da seleção brasileira, Matheus Bacchi, também acompanhou a partida das tribunas.

No início do próximo mês, Tite vai convocar a seleção brasileira para os jogos contra Equador (dia 31 de agosto, em Porto Alegre) e Colômbia (dia 5 de setembro, em Barranquilla), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia. O Brasil já está classificado para o Mundial e o treinador deve utilizar as duas partidas para fazer alguns testes e observar novos jogadores.

Uma das novidades da lista de Tite deve ser o goleiro Cássio. Após engatar uma sequência de bons jogos pelo Corinthians, ele entrou no radar do técnico e do preparador de goleiros da seleção brasileira, Taffarel, que inclusive foi ao CT Joaquim Grava, em São Paulo, para acompanhar um dia de trabalho do jogador corintiano.

Outros jogadores do Corinthians que podem aparecer na próxima convocação de Tite são o lateral-direito Fagner e o meia Rodriguinho. Ambos participaram dos amistosos contra a Argentina e Austrália, no mês passado, na cidade de Melbourne, em solo australiano.