Perto de deixar gol do Flu, Júlio César exalta regularidade do time

Perto de deixar o gol do Fluminense, Júlio César não poupa elogios à boa fase vivida pelo time carioca no Brasileirão. Para o jogador, as vitórias sobre Corinthians, Grêmio e Atlético-MG, todos brigando por vaga no G4, mostra a força da equipe carioca neste momento da competição.

"Isso demonstra a força do grupo, joga dentro e fora de casa buscando a vitória sempre, saindo para o jogo. E agora conseguimos mais uma vez provar isso. Apesar de toda a dificuldade que encontramos, conseguimos fazer uma grande atuação e buscar mais três pontos", disse, ainda comemorando o triunfo sobre o Corinthians, domingo, no Itaquerão.

A nova vitória levou o Fluminense à quinta colocação, na beira do G4, já sonhando com a Copa Libertadores. Se não bastasse a pontuação, o goleiro festejou a revanche depois da vitória polêmica do Corinthians na quarta passada, no mesmo Itaquerão, em duelo que decretou a eliminação da equipe carioca na Copa do Brasil.

"Foi um jogo chave para nós, um resultado importantíssimo, principalmente depois de tudo que aconteceu na quarta-feira. Todo mundo se doou ao máximo. Esse gol no fim foi a cereja do bolo para nós. Ficamos mais perto do G4. Estamos dois pontos atrás só", disse o goleiro. O Flu tem 43 pontos, apenas dois atrás do Santos, quarto colocado da tabela.

No domingo, Júlio César disputou seu sexto jogo consecutivo pelo Flu, o quinto como titular. Ele vem ocupando o gol tricolor desde a lesão sofrida pelo titular Diego Cavalieri no início do mês. Depois desta boa sequência, o reserva deve voltar ao banco, uma vez que Cavalieri voltou a treinar na sexta e já dá sinais de que poderá voltar a ser relacionado no fim de semana.