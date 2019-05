Perto de deixar o Bayern, Robben não descarta aposentadoria

Perto de deixar o Bayern de Munique, o atacante Arjen Robben admitiu nesta terça-feira a possibilidade de se aposentar do futebol após encerrar sua passagem pelo clube alemão. O contrato do jogador de 35 anos se encerra ao fim da atual temporada.

"O mais fácil agora seria me retirar, mas se quer continuar jogando, você deve encontrar um lugar adequado. Não apenas do ponto de vista do futebol, mas também do familiar", disse Robben, sem dar indicações sobre o seu futuro. No entanto, afirmou que a opção pela aposentadoria é real. "É uma opção, sim. Mas não sei se vai acontecer", declarou.

Sem renovar seu vínculo com o Bayern, Robben já projeta a despedida. Ele terá mais dois jogos pelo time, nas próximas semanas. E pode somar mais dois troféus pela equipe de Munique.

O primeiro pode vir no sábado. Se o Bayern vencer o Eintracht Frankfurt, em casa, garantirá o título do Campeonato Alemão. Mesmo um empate pode servir se o vice-líder da tabela, o Borussia Dortmund, tropeçar nesta última rodada da competição. O outro troféu será decidido na final da Copa da Alemanha, contra o RB Leipzig, no dia 25.

"Não haverá nada melhor que ser campeão no sábado, após passar dez anos neste clube, diante de 70 mil torcedores, num Allianz Arena lotado", projetou Robben. "Eu sempre quero mais. É para isso que eu jogo."

Com um currículo recheado, Robben soma 18 títulos com a camisa do Bayern. Só do Campeonato Alemão, são sete troféus. Tem ainda quatro da Copa da Alemanha, um da Supercopa da Europa e um da Liga dos Campeões, sua maior conquista pelo clube, na temporada 2012/2013.