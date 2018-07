Perto de despedida do Brasil, Neymar participa de festa junina

SÃO PAULO - Perto de sair do Brasil para desembarcar em Barcelona, Neymar aproveita ao máximo seus últimos dias no País. O atacante foi visto no último sábado na festa junina do Costão do Santinho, em Florianópolis. O camisa 10 da seleção brasileira chegou ao local vestido a caráter por volta das 18h20. Acompanhado por dois amigos, o ex-santista ficou em um camarote reservado, como de costume.

A festa deve ser uma das últimas de Neymar antes de embarcar para a Espanha. O jornal espanhol Mundo Desportivo publicou neste domingo que o novo reforço do Barcelona deve chegar na cidade no próximo dia 25, quatro dias antes de sua apresentação para o técnico Tito Vilanova. O brasileiro ainda busca um lugar para morar na Espanha. Para isso, terá a ajuda de Daniel Alves.

Neymar teve sua tranferência para o Barcelona confirmada em maio por 17 milhões de euros (cerca de R$ 49 milhões). O Bola de Ouro da Copa das Confederações já foi apresentado no Camp Nou, em Barcelona, quando ainda estava na seleção brasileira. O evento recebeu 56 mil torcedores, todos ansiosos para ver o novo craque vestir a camisa do clube pela primeira vez.