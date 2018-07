Perto de estreia, Maicon diz não se abalar com atrasos no São Paulo

O zagueiro Maicon chegou ao São Paulo há poucas semanas e, antes mesmo da estreia, vivenciou no clube uma crise por maus resultados e falta de pagamento de direitos de imagem. Nesta terça-feira, na véspera de fazer seu primeiro jogo pela equipe, que será contra o Novorizontino, o jogador minimizou os problemas internos e disse que não está na equipe brasileira pelo dinheiro.

"Não me assusta. Não sou mercenário, não jogo por dinheiro. Abdiquei do que ganhava para vir ao São Paulo por amor ao que faço. Não vejo como problema. Se todos fizerem sua parte, dá certo. Não temos de pensar em outros problemas", afirmou o defensor. Maicon tem 27 anos e chegou por empréstimo do Porto, de Portugal, com contrato até 30 de junho. O zagueiro será titular na partida, válida pelo Campeonato Paulista, ao entrar na vaga de Lugano.

O atraso no pagamento de direitos de imagem fez o elenco se recusar a dar entrevistas na última semana. A pendência era de dois meses, mas a diretoria garante ter acertado metade do valor devido e promete quitar o restante nos próximos dias. O problema se acentuou pela derrota para o The Strongest, pela Copa Libertadores, seguida por críticas ao elenco feita por um assessor de gabinete da presidência do São Paulo.

Segundo Maicon, tais situações não tiveram repercussão dentro do elenco. "Não vejo crise, como vocês falam. Quando perde, as coisas complicam. Mas não é motivo de colocar em baixa. É time grande. Não vejo crise ou problema. Temos capacidade de dar a volta por cima. Estamos unidos", garantiu o defensor.