Perto de estreia no São Paulo, Alan Kardec admite ansiedade

Foram quase três meses de espera, mas finalmente Alan Kardec vai estrear pelo São Paulo após turbulenta negociação que o tirou do Palmeiras. O atacante está confirmado como titular e fará seu primeiro jogo oficial pelo time tricolor desde que foi contratado; antes já havia participado de um amistoso contra o Orlando City, nos Estados Unidos.

Apesar de já ter debutado com a camisa são-paulina, o atacante admite que entrar em campo para uma partida oficial tem um gosto diferente. Sem esconder a ansiedade, ele espera retribuir o apoio que os torcedores vêm manifestando desde que ele trocou o Palestra Itália pelo Morumbi.

"Tratei aquilo como uma estreia porque tinham muitos são-paulinos em Orlando, mas quando você retoma o trabalho no Brasil, trata-se de uma estreia oficial. Fico feliz e tenho um pouco de ansiedade porque faz quase três meses que não jogo. Tive tempo para me preparar, agora quero mostrar o resultado desse treinamento", afirmou.

A última vez que entrou em campo em uma partida oficial foi no dia 20 de abril, quando ainda defendia o Palmeiras. Na ocasião, o time alviverde venceu por 2 a 1. Naquela oportunidade, estava prestes a ser comprado junto ao Benfica, mas o São Paulo entrou na briga e acabou vencendo a disputa ao pagar cerca de R$ 16 milhões.

"Agora tenho contrato de cinco anos, é diferente de quando aconteceu no Santos e no Palmeiras. Vim para o São Paulo por opção minha e tenho uma tranquilidade de cinco anos para trabalhar, espero cumprir esse contrato, mas sabemos como são as coisas no futebol. Mas quero ter uma sequência aqui, sempre disse isso", projetou.