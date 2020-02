Perto de estreia no time B do Real, Reinier diz que 'aprenderá muito' com Raúl

Contratado junto ao Flamengo no final do ano passado por 30 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões), o atacante Reinier foi apresentado no Real Madrid na última terça-feira e está muito perto de fazer a sua estreia no time B, o Castilla, pela terceira divisão espanhola, que joga neste domingo em casa contra o San Sebastian de los Reyes. O brasileiro de 18 anos passará por um período de adaptação na equipe secundária, mas diz que "aprenderá muito" com o técnico Raúl González, ex-atacante e ídolo do clube.

"Estou muito animado de ter o Raúl González como treinador. Vou aprender muito com ele. Já pude perceber que é uma grande pessoa e um grande treinador. E sei que me vai ajudar muito como jogador e como pessoa", afirmou Reinier em entrevista concedida ao site oficial do Real Madrid.

Em forma por ter participado da campanha da seleção brasileira sub-23 que conquistou uma vaga aos Jogos de Tóquio-2020 no Pré-Olímpico da Colômbia, encerrado no último dia 9, Reinier já treinou por três dias com seus novos companheiros. E revelou estar deslumbrado e muito feliz com o sonho que está sendo realizado ao jogar no clube espanhol.

"Desde pequeno sempre gostei muito do Real Madrid. Vi muitas 'Champions' (Liga dos Campeões da Europa) e muitos títulos. Estou feliz de chegar a este grande clube. Todo mundo sabe que é a minha paixão e a minha equipe desde criança", revelou o brasileiro.

O mesmo caminho de Reinier foi feito pouco tempo atrás por outros dois atacantes brasileiros. São os casos de Rodrygo, contratado junto ao Santos em 2019, e de Vinicius Junior, outra cria das categorias de base do Flamengo.

"São grandes pessoas e grandes jogadores também. Me encontrei com Rodrygo, que me mostrou as instalações e fiquei muito feliz com as suas boas-vindas. Também estive com Casemiro, Marcelo, Vinicius Junior e Eder Militão. Foram boas-vindas muito bonitas, com muito carinho", comentou o ex-flamenguista, agradecendo aos brasileiros do elenco do Real Madrid.