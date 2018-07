Perto de jogar na Europa, Lucca promete brigar pela artilharia na Ponte Preta

Na expectativa de ter confirmada uma proposta do Nantes, da França, o atacante Lucca, da Ponte Preta, garante permanecer focado nos jogos do Campeonato Brasileiro. Um dos motivos é sua briga pela artilharia da competição. Ele tem 10 gols, junto com Henrique Dourado, do Fluminense, e ambos estão um gol atrás de Jô, do Corinthians.

"Minha função é marcar gols e vou continuar jogando normalmente e tentando marcar o que puder. Enquanto isso, aguardo uma posição dos meus procuradores que estão na Europa", disse Lucca, que já tem 20 gols na temporada de 2017 pelo time de Campinas (SP).

O seu atestado liberatório está preso ao Corinthians, que detém 60% dos direitos econômicos, com 25% do Cruzeiro e 15% do Criciúma. O valor da multa rescisória é de R$ 22 milhões, mas o acordo estaria sendo fechado por R$ 15 milhões. A Ponte Preta receberia um bônus por ter sido vitrine para o atacante.

Caso o negócio não seja fechado até o próximo dia 31, quando fecha o prazo de transferências internacionais, ele vai cumprir o seu contrato de empréstimo com o clube campineiro até dezembro. "Estou tranquilo", concluiu.

O sinal de alerta está ligado no estádio Moisés Lucarelli. Cada vez mais perto da zona de rebaixamento, a Ponte Preta precisa abrir o olho para buscar a reabilitação no Brasileirão. Há três jogos sem marcar, mas também sem sofrer gols, o time admite um incômodo e espera que seu ataque volte a balançar as redes adversárias.

Com 24 pontos, em 14.º lugar, a Ponte Preta espera somar pontos nos próximos dois jogos em casa. Neste domingo recebe o Botafogo e na outra semana, no dia 27, enfrenta o Atlético Mineiro. A escalação deve ser definida nesta sexta-feira e com a volta de jogadores importantes como o zagueiro Marllon, que cumpriu suspensão automática, e o atacante Emerson Sheik, que foi poupado no empate contra o Sport.