Perto de mais um título, Dagoberto minimiza vantagem do Vasco Poucos jogadores no futebol brasileiro tem mais títulos do que Dagoberto. Hoje no Vasco, o atacante conta no seu currículo com cinco conquistas do Brasileirão e outros quatro estaduais. Agora ele está perto de levar a taça do Campeonato Carioca. Com essa experiência, ele alerta os seus companheiros que nada está decidido, mesmo com a equipe de São Januário em vantagem.