Perto de pegar o United, Neymar diz que PSG pode sonhar alto na Liga dos Campeões

O título da Liga dos Campeões da Europa é o objetivo no Paris Saint-Germain. O time passou às oitavas de final mostrando bom futebol na reta final da fase de grupos e no próximo mês enfrenta o Manchester United. Em entrevista neste domingo à emissora de TV francesa Canal +, Neymar afirmou que o time pode sonhar alto na competição porque todos querem jogar, o que facilita e ajuda a aumentar o nível do jogo.

"Temos jogadores de ótima qualidade para que possamos mirar alto, estamos no caminho certo. Temos um grande respeito mútuo. Eu o respeito como um treinador (o alemão Thomas Tuchel), mas quando você precisa falar, fala. Desde a primeira vez que falei com ele, eu tive esse grande amor. Quando você tem esta grande afeição por seu treinador, você dá a sua vida no campo. Então, por ele, darei o meu melhor para vencer", disse o brasileiro sobre sua relação com o técnico do Paris Saint-Germain.

Neymar admitiu ter dificuldades para se adaptar à capital francesa e ao clube parisiense desde que se transferiu do Barcelona em agosto de 2017. "Sofri um pouco, mas agora me sinto em casa. No ano passado tive problemas com lesões, fiquei fora do clube por quase três meses, talvez seja por isso que pareço mais feliz agora", acrescentou.

O craque brasileiro faz uma excelente temporada com o Paris Saint-Germain, com 20 gols e 9 assistências em todas as competições.