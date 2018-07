Perto de perder Cavani, Napoli contrata Callejon do Real Madrid

NÁPOLES - Com a possibilidade cada vez maior de perder o uruguaio Edinson Cavani, o Napoli corre atrás de um substituto. E nesta terça-feira, a equipe anunciou a contratação de um candidato a assumir a vaga do atacante. Trata-se do espanhol José Maria Callejon, de 26 anos, que estava no Real Madrid.

Revelado pelo próprio clube espanhol e com passagem pelo Espanyol entre 2008 e 2011, Callejon sofreu com a falta de espaço no disputado ataque do Real Madrid, posição normalmente ocupada por Benzema ou Higuaín nos últimos anos. Especula-se que o Napoli tenha desembolsado 10 milhões de euros (cerca de R$ 29 milhões) para contratar o jogador.

No time italiano, Callejon deve ter mais espaço para atuar, principalmente se Cavani for realmente vendido. Destaque do Napoli na última temporada, quando foi artilheiro do Campeonato Italiano com 29 gols, ele é cobiçado por alguns dos principais clubes europeus, como Paris Saint-Germain, Chelsea e o próprio Real Madrid.