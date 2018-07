Perto de renovar com o Palmeiras, Moisés vai usar a camisa 10 em 2017

Um dos destaques do Palmeiras em 2016, o meia Moisés foi recompensado para a próxima temporada com a camisa 10. Um vídeo divulgado nas redes sociais do clube na noite desta quinta-feira mostrou uma brincadeira de caça ao tesouro, em que no fim do trajeto, o jogador de 28 anos encontrou a peça que vai vestir ao longo de 2017.

Moisés comemorou o reconhecimento e destacou a responsabilidade. "Sem palavras de poder vestir esta camisa. Só de vestir a camisa do Palmeiras fico lisonjeado, e a 10 é tão bem representada, traz uma responsabilidade ainda maior para honrar de melhor forma. Dentro da minha função vou honrar da melhor forma possível", comentou. No ano passado ele usou a camisa 28.

O meia assinou com o Palmeiras em dezembro de 2015, por quatro temporadas. A contratação dele gerou curiosidade por ser um atleta desconhecido da maioria da torcida e atuar anteriormente no Rijeka, da Croácia. Porém, as boas atuações lhe deram o status de titular e a possibilidade até mesmo de prorrogar a permanência. Moisés negocia para ficar até 2020 na equipe.