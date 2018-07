Perto de renovar, Oswaldo já pensa no Botafogo de 2013

RIO DE JANEIRO - O técnico Oswaldo de Oliveira ainda negocia a sua renovação de contrato com a diretoria do Botafogo, mas mostrou nesta sexta-feira que já está preocupado com a próxima temporada do time. O treinador comentou a possível contratação do zagueiro André Bahia, revelado pelo Flamengo, que está em litígio com o Samsunspor, da Turquia, e pediu rescisão na Fifa.

"É um jogador com lastro e experiência. Vamos observar e se for adequado vamos incluí-lo. Teremos um tempinho para conviver com ele", disse Oswaldo de Oliveira. O jogador vai usar as dependências do Botafogo para recuperar a forma física e deve assinar contrato em janeiro, se conseguir rescindir contrato com o clube turco.

O treinador comentou a sua negociação com o Botafogo. "Tenho vontade de dar continuidade, encontrei boas condições de trabalho, mas há coisas que quero melhorar e, se tornar realidade essa renovação, o que foi feito este ano pode ser bastante melhorado", disse.