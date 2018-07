Perto de sair, Denilson é relacionado no São Paulo Mesmo com contrato apenas até o fim do mês, o volante Denilson vai continuar sendo aproveitado pelo técnico Emerson Leão, que relacionou normalmente o jogador para a partida deste sábado à noite, contra a Portuguesa, no Estádio do Canindé, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.