Perto de sair, Maikon Leite marca e Palmeiras vence jogo-treino

O elenco do Palmeiras foi dividido em duas partes nesta terça-feira, na Academia de Futebol. Enquanto os titulares fizeram apenas trabalhos na academia, os reservas participaram de um jogo-treino contra a Portuguesa e venceram de virada por 2 a 1, com gols de Amaral e Maikon Leite, que está próximo de ser emprestado para o Sport.

A novidade do treino foi o volante Arouca, recuperado de uma lesão na coxa esquerda ocorrida no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, contra o Santos. Ele participou normalmente do jogo-treino. A formação inicial foi Aranha; Manu, Nathan, Wellington e Egídio; Amaral, Arouca, Kelvin, Alan Patrick e Ryder; Leandro. Manu é um garoto da base que foi chamado para completar o time.

No primeiro tempo, a Portuguesa abriu o placar com Guilherme Queiroz, em cobrança de pênalti cometida por Arouca. No último lance da primeira etapa, Egídio cobrou falta para a área e Amaral desviou para empatar.

Na etapa final, o técnico Oswaldo de Oliveira apostou nos garotos do sub-20 reforçados com alguns jogadores do time principal. A formação foi: Jailson, Manu, Augusto, Renan e João Paulo; Andrei, Victor Luis, Julen e Flamarion; Maikon Leite e Laerte. Coube a Maikon Leite garantir a vitória, em cobrança de pênalti. O gol pode ter sido o último de Maikon Leite pelo Palmeiras. O jogador tem conversas avançadas com o Sport e o empréstimo pode ser sacramentado nos próximos dias.

Na Portuguesa, algumas figuras conhecidas participaram do jogo-treino. O goleiro Felipe, ex-Santos e Náutico, o zagueiro Bolívar, ex-Inter e Botafogo, e o volante Renan Teixeira, ex-São Paulo, além do meia Francisco Alex, também ex-São Paulo, fizeram parte da formação titular.

Os zagueiros Jackson e Tobio e o meia Cleiton Xavier fizeram trabalho físico e não têm previsão de retorno ao gramado, algo que pode até acontecer ainda neste domingo. Já os argentinos Mouche e Alline continuam a recuperação após operarem o joelho.