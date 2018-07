Perto de ser negociado, Maicosuel desfalca Atlético-MG

O meia-atacante Maicosuel está de saída do Atlético Mineiro. Titular das últimas partidas da equipe no Campeonato Brasileiro, o jogador nem foi relacionado pelo técnico Levir Culpi para o duelo deste sábado, no Itaquerão, válido pela 14ª rodada, com o Corinthians, e ficará sem atuar enquanto define o seu futuro.

Contratado pelo Atlético-MG em 2014, quando chegou da italiana Udinese, Maicosuel oscilou bastante no clube desde então, mas agora vivia o seu melhor momento. Porém, ele pode deixar o time nos próximos dias, pois desperta o interesse do Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, dirigido pelo técnico brasileiro Paulo Bonamigo. Sem Maicosuel, a sua vaga no ataque do Atlético deverá ser ocupada por Luan, que está recuperado de lesão e, inclusive, entrou durante o segundo tempo da partida anterior do time, contra a Ponte Preta. Além de Luan, outra novidade na escalação é o lateral-direito Marcos Rocha, também recuperado de contusão, é que substituirá Carlos César, suspenso.

Nesta sexta-feira, o técnico Levir Culpi comandou um treinamento fechado na Cidade do Galo. Os jogadores fizeram um trabalho tático, seguido de um treino de jogadas de bola parada. Levir relacionou 21 jogadores no Atlético para o duelo com o Corinthians. Confira a lista completa:

Goleiros: Victor, Giovanni

Laterais: Marcos Rocha, Douglas Santos, Pedro Botelho

Zagueiros: Tiago, Jemerson, Edcarlos, Leonardo Silva

Volantes: Rafael Carioca, Josué, Danilo Pires, Leandro Donizete, Eduardo

Meias: Giovanni Augusto, Cardenas

Atacantes: Guilherme, Luan, Thiago Ribeiro, Lucas Pratto, CarlosC