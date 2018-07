Perto de volta ao São Paulo, Rafael Toloi celebra fim de lesão

Apontado como o melhor zagueiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro, Rafael Toloi está prestes a voltar a defender o clube e deve estar em campo na partida contra o Bahia, neste sábado, no Morumbi. O defensor está recuperado de um estiramento muscular na coxa esquerda sofrido no clássico contra o Corinthians e já treina com os companheiros.

Preparado fisicamente e liberado pelo departamento médico, Toloi agora quer recuperar o tempo perdido e espera que a lesão tenha sido a última na temporada para que ele possa se manter jogando até o fim do ano.

"Procurei me esforçar muito nos trabalhos realizados nesse período, porque já estamos no final da temporada e quero ajudar a equipe. O tempo é curto e não posso ficar de fora de outros jogos por lesão", disse o jogador ao site oficial do clube.

A defesa tem sido um setor particularmente espinhoso para Muricy Ramalho arrumar e é onde se concentram as maiores críticas ao time. Antonio Carlos, antigo titular e substituto de Toloi, não inspira confiança e Edson Silva passa longe de ser uma unanimidade. Lesões e suspensões fizeram o treinador ter apenas dois zagueiros à disposição em alguns momentos.

A expectativa é a de que a volta do camisa 2 dê maior estabilidade ao time. "Estou muito feliz com a minha recuperação, porque já me sinto bem. Espero poder ficar à disposição do Muricy novamente", emendou o defensor.