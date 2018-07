Perto de volta, Daniel Alves treina com grupo do Barça

BARCELONA - Cada vez mais próximo de poder voltar a defender o Barcelona, o lateral-direito Daniel Alves deu uma nova prova de que está recuperado de lesão muscular sofrida em 21 de novembro. O brasileiro treinou pela primeira vez com o resto do grupo de jogadores do time catalão desde quando se lesionou.

No último dia 12, o atleta havia voltado a treinar no campo, ainda em separado do elenco, depois de ter ficado afastado das atividades no gramado por causa da ruptura fibrilar que sofreu na panturrilha da perna direita.

Daniel Alves começou a reclamar de dores durante um treino da seleção brasileira e por causa do problema acabou sendo cortado dos amistosos que a equipe nacional fez contra Honduras, em Miami, e Chile, em Toronto. Após se reapresentar ao Barça e ser submetido a exames, o clube estabeleceu um prazo de afastamento de no máximo 10 dias, mas a recuperação foi um pouco mais demorada.

Este treino de quinta-feira no clube espanhol também não contou com a presença de Neymar, que foi liberado para as férias por antecipação por estar suspenso do jogo deste domingo, contra o Getafe, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. Com isso, o atacante já começou a curtir as suas férias antes da última partida da sua equipe neste ano. Ainda não se sabe, por sua vez, se Daniel Alves poderá ser relacionado pelo técnico Gerardo Martino para este confronto.