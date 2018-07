Perto do acerto, atacante Araújo já fala como jogador do Fluminense

RIO - Ainda falta a liberação do Al-Gharafa, do Catar, mas o atacante Araújo já fala como jogador do Fluminense. "Quero começar a pré-temporada já junto com o grupo. Vamos torcer para essa documentação sair o mais rápido possível para que eu possa dar início ao trabalho e dar o meu melhor para o Fluminense", disse o jogador, em entrevista à Rádio Globo.

"Desde o começo do ano a preferência já era pelo Fluminense, não só por poder jogar a Libertadores. É um clube especial e espero fazer história", completou o atacante de 33 anos, que deve assinar contrato com o clube das Laranjeiras por duas temporadas.

Caso confirme a contratação de Araújo, o Fluminense terá conseguido o seu segundo reforço para a próxima temporada - o primeiro foi o goleiro Diego Cavalieri, que veio do Cesena, da Itália. Mas o meia Souza, do Grêmio, também está bem perto do acerto.