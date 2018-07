Perto do acerto, atacante Gilberto treina com reservas do Vasco

A manhã do sábado de carnaval foi de trabalho para o Vasco. Sem rodada do Campeonato Carioca no fim de semana, os titulares que enfrentaram o Macaé fizeram uma atividade na academia. A exceção ficou por conta do goleiro Martín Silva e do volante Guiñazu, que foram ao gramado de São Januário e treinaram normalmente ao lado dos reservas.

Outra novidade na atividade ficou por conta do atacante Gilberto. O jogador voltou a treinar no Vasco após uma liberação do Toronto FC e o clube carioca espera apenas a chegada de alguns documentos para anunciar oficialmente a contratação do atleta por empréstimo até o fim do ano. Gilberto e o Vasco já vêm negociando há algumas semanas e o atacante chegou a participar de alguns treinamentos com o elenco neste início de ano. O período de liberação, no entanto, acabou e ele foi chamado de volta ao Canadá. Mas o time carioca parece ter chegado a um acordo com o Toronto FC e a tendência é que ele atue mesmo em São Januário. Se Gilberto trabalhou normalmente ao lado dos novos companheiros, o lateral Madson (estiramento na coxa) e o zagueiro Douglas Silva (desconforto muscular) apenas deram voltas ao redor do gramado. O Vasco só volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Barra Mansa em São Januário.