Perto do Atlético-MG, Thiago Ribeiro fica de fora do clássico paulista

O atacante Thiago Ribeiro está mesmo fora do clássico contra o Corinthians, neste domingo, no Itaquerão, em São Paulo, pela 14.ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista. Perto de um acerto com o Atlético Mineiro, o jogador do Santos ficou de fora da lista de 19 relacionados pelo técnico Marcelo Fernandes, divulgada logo após o treinamento deste sábado, no CT Rei Pelé.

Já é praticamente certo que Thiago Ribeiro será envolvido em uma troca com o Atlético. O que está emperrando o negócio, no momento, é sobre quem virá da equipe mineira para Santos. O zagueiro Emerson e o meia Giovanni Augusto são os atletas que podem ser cedidos.

Quem está de volta é o lateral-esquerdo Chiquinho, recuperado de uma lesão na coxa. Ele disputa a vaga com Victor Ferraz, que estava sendo improvisado no setor. O time que deve começar o clássico é Vladimir; Cicinho (Victor Ferraz), David Braz, Werley e Chiquinho; Valencia, Renato, Elano (Geuvânio) e Lucas Lima; Robinho e Ricardo Oliveira.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros - Gabriel Gasparotto e Vladimir

Zagueiros - David Braz, Gustavo Henrique e Werley

Laterais - Cicinho, Victor Ferraz e Chiquinho

Volantes - Lucas Otávio, Renato e Valencia

Meias - Elano, Lucas Lima e Marquinhos Gabriel

Atacantes - Lucas Crispim, Gabriel, Geuvânio, Ricardo Oliveira e Robinho