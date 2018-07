Perto do Corinthians, zagueiro Cléber sonha com seleção brasileira

CAMPINAS - O zagueiro Cléber rompeu o silêncio e voltou a falar sobre sua saída conturbada da Ponte Preta. Mostrando-se bastante confuso, o jogador reiterou a vontade de permanecer no Brasil. Sonhando com a seleção brasileira, ele está perto de um acerto com o Corinthians.

Esta negociação pode sair através do empresário André Cury, um dos responsáveis por levar Neymar ao Barcelona. "Ele (Cury) está querendo falar com meu empresário (agente Beto Rappa), porque eles são amigos e um amigo ajuda o outro", revelou o jogador.

André Cury poderia comprar os direitos econômicos do defensor para repassar ao Corinthians. Hoje, a Ponte detém 60% dos direitos. O restante está dividido entre Banco Fator (20%), o próprio jogador (10%) e em um empresário (10%). A versão da diretoria da Ponte é que 30% já seriam de Cury.

O desejo da Ponte era o priorizar a negociação com o Basel, da Suíça, de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 10 milhões). O jogador deixou claro que não pretende sair do País, neste momento, por sonhar em defender a seleção brasileira. "Acho que aqui terei muito mais visibilidade", explicou. "Rejeitei a proposta da Suíça chorando", completou o baiano, que falou em tom de despedida da Ponte Preta.