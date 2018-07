Perto do fim do contrato, Prass diz torcer para renovar com o Palmeiras

O goleiro Fernando Prass vive uma indefinição na carreira. Aos 39 anos de idade, o jogador do Palmeiras descarta pensar em se aposentar e ao mesmo tempo quer decidir a situação contratual com o clube. O vínculo vai até o fim do ano, mas como ainda não foi procurado pela diretoria para discutir a permanência, ele admitiu nesta terça-feira a vontade de continuar.

"Tenho bastante tempo de futebol e 39 anos de idade. São 20 anos de profissional. Todo jogador, sendo ele novo por querer ter uma estabilidade, seja mais velho por planejamento de família, prefere ter uma situação definida e um contrato mais longo", comentou o goleiro em entrevista coletiva na Academia de Futebol. "Minha única preocupação é me manter em alto nível", completou.

Prass está no clube desde o começo de 2013. Na ocasião, deixou o Vasco para ser o primeiro goleiro contratado pelo Palmeiras em quase 20 anos. O clube recorreu ao jogador ao contrariar na formação de atletas da posição vindos das categorias de base. A diretoria decidiu apostar em alguém mais experiente para a disputa da Série B, campeonato vencido pelo Palmeiras.

Após esse início, o goleiro participou do elenco campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro. Confiante por essas temporadas vitoriosas, Prass descarta querer parar. "Não penso nisso. No futebol, você para por dois motivos. Ou físico, por não ter mais condição de jogar. Isso eu tenho muito ainda. E não sou eu que falo, são os testes que falam. Eu realmente gosto de fazer o meu trabalho. Não me vejo no prazo de um ou dois ano parando de jogar", garantiu.

A indefinição com o Palmeiras abre para Prass a brecha de a seis meses do fim do contrato poder negociar um vínculo futuro com nova equipe. Essa oportunidade se abre a partir de julho, porém, o goleiro não pensa nessa hipótese no momento. "Estou bem tranquilo em relação a isso. Sei como as coisas acontecem no futebol, por isso tenho pessoas que cuidam disso para mim. Minha única preocupação é se manter em alto nível", explicou.