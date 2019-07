Nenê já sonha com títulos no Flu: 'Imagina ganhar a Sul-Americana?'

Perto de assinar contrato com o Fluminense, o meia Nenê já começa a sonhar com títulos em seu novo clube. O jogador, que rescindiu com o São Paulo na última sexta-feira, chegou nesta segunda ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos e, enfim, firmar o compromisso com o time tricolor. Existia até a expectativa dele ser apresentado à torcida ainda nesta segunda, no estádio do Maracanã, antes do jogo contra o Ceará, pela retomada do Campeonato Brasileiro, em sua 10.ª rodada.

"Mostrar que idade não é problema e conquistar coisas importantes, título. Imagina ganhar a Sul-Americana? Seria um sonho muito bacana de se realizar. Já falei algumas vezes, vou fazer 38 com corpinho de 29, carcacinha boa (risos). Brincadeiras à parte, graças a Deus estou bem. Sempre fazendo alguma coisa, treinando... Acredito que não vai ter problema nenhum", disse Nenê, em entrevista ao canal SporTV, no seu desembarque no Aeroporto Santos Dumont.

Nenê deixou o local direto para o hospital Vitória, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, para realizar os exames médicos e depois assinar contrato. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira no CT Pedro Antônio, onde inaugurou a nova sala de imprensa, o presidente Mário Bittencourt programou a apresentação do meia e o elogiou:

"A tendência é que a gente apresente o Nenê ainda hoje (segunda-feira). Possivelmente no Maracanã. Estamos vendo só questão de documentação. Jogador que já vinha sendo cogitado, desejo da comissão técnica e do próprio (Fernando) Diniz. Não sei porque não ocorreu antes, mas conseguimos. E com a provável saída do Luciano, o Celso (Barros) conseguiu conduzir rápido, para que pudéssemos integrar o jogador ao elenco", afirmou.

"Jogador de altíssima qualidade. Mesmo com 37 anos, mas saibam vocês que todas as referências que temos é de que ele está entre os jogadores com maiores performances físicas do elenco do São Paulo. Se cuida bastante, vem com uma vontade enorme de jogar. Ainda faltam algumas assinaturas, exames, mas ao que tudo indica hoje (segunda-feira) faremos a apresentação dele", completou o presidente.