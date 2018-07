Perto do G-4, Flamengo enfrenta o Cruzeiro e quer 5ª vitória seguida

O Flamengo enfrenta o Cruzeiro, nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, em partida válida pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca da quinta vitória seguida na competição, o time rubro-negro, que tem 35 pontos, vive a sua melhor fase e se ampara no apoio da torcida - mais de 25 mil ingressos foram vendidos - para seguir a trilha rumo ao G-4.

Se a vontade de figurar na elite do futebol brasileiro é grande, as dificuldades já estão apresentadas. O técnico Oswaldo de Oliveira terá muitos desfalques para o confronto desta quinta-feira. Everton, expulso na partida contra o Fluminense, Marcio Araújo e Canteros, que atingiram três cartões amarelos, estão suspensos.

Guerrero estava com a seleção do Peru e não joga. A princípio, Emerson também está suspenso por decisão do STJD após xingar o árbitro do jogo contra o Vasco, na Copa do Brasil. O clube entrou com recurso no tribunal e aguarda a decisão final.

Ao mesmo tempo, o técnico poderá contar com o jovem lateral-esquerdo Jorge, que retorna da seleção olímpica e irá direto para a concentração rubro-negra, e o meia Ederson, já recuperado de lesão e disponível para ser relacionado.

Mais uma vez, Oswaldo de Oliveira não fez mistério e realizou treino aberto. No trabalho, Luiz Antonio e Jonas foram utilizados nas vagas de Canteros e Márcio Araújo, respectivamente. No ataque, Paulinho e Marcelo Cirino farão companhia, pelos lados, ao centroavante Kayke.