Perto do G4, Atlético-PR quer aumentar crise de rival O Atlético Paranaense quer se aproximar ainda mais do G4 e para isso quer afundar ainda mais o São Paulo em sua crise, nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 20 pontos e na parte de cima da tabela de classificação, o time rubro-negro paranaense tem surpreendido nas últimas rodadas e mantém uma invencibilidade de seis jogos desde que o técnico Vagner Mancini assumiu.