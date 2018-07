Perto do PSG, Emery deixa Sevilla; Sampaoli deve ser novo técnico

Unai Emery deverá ser o próximo técnico do Paris Saint-Germain, substituindo Laurent Blanc, que tem tudo para ser demitido nos próximos dias. Neste domingo, o Sevilla anunciou que o treinador, que estava no clube há três temporadas e o levou ao tricampeonato da Liga Europa, informou sua saída diante do pagamento da multa contratual.

Nos últimos dias, a imprensa francesa já vinha noticiando o interesse do PSG em Emery, espanhol de apenas 44 anos que, antes de trabalhar no Sevilla, treinou Almería (de 2006 a 2008), Valencia (2008 a 2012) e Spartak Moscou (parte de 2012). Só no Sevilla ele teve aproveitamento de mais de 50% dos pontos.

Em comunicado, o Sevilla informou neste domingo que "recebeu um comunicado formal dos advogados de Unaí Emery em que informa a intenção de Emery de realizar, durante a próxima semana, a rescisão unilateral do vínculo com o Sevilla, devido à sua vontade de não continuar exercendo a função de treinador da equipe na próxima temporada".

A multa contratual seria de 2 milhões de euros, conta que Emery deve passar para o PSG pagar, caso seja confirmado como treinador do clube francês. Na imprensa espanhola, noticiou-se nos últimos dias que ele assinará contrato de três anos.

Para o lugar de Emery, o Sevilla quer Jorge Sampaoli. O treinador argentino, que foi campeão da Copa América do ano passado com o Chile, está desempregado e é aguardado já na segunda-feira em Sevilha para negociar.