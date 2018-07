Perto do retorno ao Atlético-PR, Claiton prega calma Apresentado pelo Atlético-PR no final de julho do ano passado, o volante Claiton enfim está perto de voltar a vestir a camisa do clube em um jogo oficial. Há oito meses se recuperando de uma séria lesão no tendão de Aquiles, que o levou a ser operado, o jogador já vem realizando algumas atividades junto com o grupo atleticano, mas tenta se manter calmo sobre o retorno.