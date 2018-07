Perto do título com o Chelsea, Kante leva novo prêmio de melhor jogador do Inglês

O francês N'Golo Kante, do Chelsea, foi eleito nesta segunda-feira o melhor jogador do Campeonato Inglês na temporada, pela Associação de Escritores de Futebol (FWA, na sigla em inglês). Na contagem de votos, o jogador desbancou seu companheiro de equipe, o belga Eden Hazard, que ficou em segundo lugar, e o inglês Dele Alli, do Tottenham, terceiro colocado.

"Ele não poderia ser mais merecedor", elogiou o presidente da FWA, Patrick Barclay. "Para alguns dos membros da FWA, ele já poderia ter recebido o prêmio no ano passado pela contribuição ao Leicester (campeão da temporada)". O anúncio veio poucas semanas depois de o volante receber o mesmo prêmio de melhor atleta desta temporada do Campeonato Inglês ao ser eleito pela Associação de Jogadores Profissionais da Inglaterra.

"É uma honra fantástica vencer este prêmio", disse Kante. "Com tantos bons jogadores no Chelsea e no Campeonato Inglês, ser nomeado o melhor é um momento de muito orgulho na minha carreira", reforçou.

Contratado pelo Chelsea no meio do ano passado, depois de ajudar o Leicester a conquistar o Campeonato Inglês, Kante pode estar perto de conquistar dois títulos nacionais seguidos na Inglaterra por dois clubes diferentes.

A duas rodadas do final da edição deste ano do torneio, o líder Chelsea joga nesta segunda-feira contra o vice-lanterna Middlesbrough, no Stamford Bridge, para fechar a 36ª rodada do campeonato. O time pode abrir sete pontos de vantagem na tabela sobre o segundo colocado, o Tottenham, que perdeu para o West Ham, na última sexta-feira, em Londres, por 1 a 0.

Ao final da rodada, Chelsea e Tottenham terão ainda nove pontos em disputa cada um porque as duas equipes têm um jogo a menos que a maioria das equipes do torneio. Além dos jogos da 37ª e 38ª rodada, o Chelsea ainda vai enfrentar o Watford e o Tottenham vai encarar o Leicester em partidas atrasadas da competição.