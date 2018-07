Perto do título, jogadores do Botafogo pregam humildade A vitória sobre o Fluminense na noite de sábado deixou o Botafogo muito perto do aguardado título do Campeonato Carioca. Como foi campeão da Taça Guanabara, o primeiro turno do estadual, o time de Joel Santana só precisa de mais um triunfo, na decisão da Taça Rio, para assegurar o troféu.