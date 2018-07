Perto dos 40, Zanetti renova com a Inter por mais 1 ano

MILÃO - Prestes a completar 40 anos de idade no próximo dia 10 de agosto, Javier Zanetti acertou a renovação do seu contrato com a Inter de Milão por mais um ano. O clube italiano confirmou o novo compromisso firmado pelo veterano lateral argentino nesta quarta-feira, mesmo depois de o atleta ter sido submetido, no final de abril, a uma cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo.

Por causa da lesão sofrida em jogo do último Campeonato Italiano, Zanetti só deverá voltar a jogar em novembro, após os seis meses previstos de recuperação da cirurgia. Porém, o simples fato de poder seguir atuando pela Inter já foi comemorado pelo atleta nesta quarta.

"Primeiro de tudo eu gostaria de agradecer ao clube pela fé que eles (dirigentes) depositaram em mim. Nós falamos longamente sobre a minha lesão e decidimos por mais um ano de contrato. O clube mais uma vez mostrou que confia em mim e na minha paixão pela Inter", comemorou o jogador, em entrevista por telefone ao site oficial do clube de Milão.

Um dos jogadores mais emblemáticos da história da Inter, Zanetti está no time deste 1995 e seu contrato anterior iria até o final desta temporada europeia, que acabou de se encerrar. E, ao renovar o compromisso, ele espera poder seguir honrando a vitoriosa carreira que trilhou no time, pelo qual conquistou inúmeros títulos, incluindo cinco do Campeonato Italiano, um da Liga dos Campeões da Europa e um do Mundial de Clubes da Fifa.

"Espero poder retribuir esse carinho em campo. Gostaria de agradecer aos muitos fãs que enviaram seu amor ao longo das últimas semanas, e eles fizeram o mesmo com a equipe nos primeiros dias de campanha de venda de ingressos da temporada, mostrando que estão conosco na próxima temporada. Estou fazendo tudo que posso para voltar em forma e saudável, e para estar pronto para o treinador e meus companheiros", completou Zanetti, que chegou a ter a continuidade de sua carreira colocada em dúvida após a lesão sofrida no tendão de Aquiles.

Depois de se machucar e ser operado, o jogador chegou a afirmar que esperava poder disputar ao menos mais uma partida pela Inter, pela qual acumula um total de 843 jogos, um recorde no clube. Em meio a este longo período, ele também foi figura de destaque da seleção argentina, pela qual disputou as Copas do Mundo de 1998 e 2002.