Peru aceita extraditar ex-presidente de federação aos EUA

Quase seis meses depois que a Suprema Corte do Peru aprovou a extradição do ex-presidente da federação de futebol do país, Manuel Burga, o governo do país finalmente determinou a extradição do ex-dirigente para os Estados Unidos. Um decreto publicado nesta quinta-feira no diário oficial peruano e assinado pelo presidente, Ollanta Humala, aceitou o pedido feito pela justiça norte-americana.

Agora, a efetivação da viagem depende de uma ação inicial das autoridades dos EUA, que deverão cumprir os requisitos legais e os trâmites estabelecidos pela legislação peruana.

Burga está preso desde dezembro do ano passado. Ele foi acusado de envolvimento em um esquema multibilionário de dirigentes da Fifa de pagamento de propina por ações de marketing e direitos de transmissão de torneios. Ele foi presidente da Federação Peruana de Futebol por mais de uma década, até 2014, e sempre negou qualquer envolvimento no escândalo.

Desde o momento em que foi detido de forma preventiva, em dezembro de 2015, Burga teve sua extradição solicitada pelos Estados Unidos, que lidera as investigações com a ajuda da Justiça da Suíça. Dezenas de dirigentes acusados já foram extraditados para o país norte-americano.