Peru confirma amistosos contra Croácia e Islândia antes da Copa do Mundo

De volta a um Mundial 36 anos após a última participação, o Peru definiu nesta segunda-feira dois adversários que terá pela frente em amistosos antes da Copa do ano que vem. A seleção nacional vai encarar em março de 2018 a Croácia e a Islândia, que também disputarão o torneio na Rússia.

+ Gareca confia em ter Guerrero na Copa e apoia atacante: "Acreditamos nele"

As duas partidas serão disputadas nos Estados Unidos. No dia 23 de março, o duelo será diante da Croácia, em Miami. Quatro dias mais tarde, o Peru vai enfrentar a Islândia, em Nova York. Curiosamente, as duas seleções europeias serão adversárias da Argentina no Grupo D do Mundial.

Os adversários foram confirmados nesta segunda-feira pelo presidente da Federação Peruana de Futebol (FPF), Edwin Oviedo, durante o lançamento da nova camisa, que a seleção utilizará na Rússia.

Oviedo também confirmou que a seleção disputará um último amistoso antes da Copa no dia 2 de junho, no Estádio Nacional, em Lima. Ele não confirmou o adversário, apenas indicou que será um time europeu não classificado à Copa. Holanda e Grécia aparecem como possíveis rivais.