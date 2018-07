Peru convoca corintiano Guerrero; Equador leva gremista Erazo à Copa América

Para jogar no Chile, os jogadores devem desfalcar seus times em até sete rodadas no Brasileirão. Neste período, o Corinthians enfrentará Grêmio, Joinville, Internacional, Santos, Figueirense, Ponte Preta e Goiás. O time paulista já havia perdido Elias para a seleção brasileira.

Já o Grêmio, que cedeu Marcelo Grohe ao time de Dunga, pode ficar sem Erazo diante de Corinthians, São Paulo, Atlético-PR, Palmeiras, Avaí, Cruzeiro e Santos. Caso Equador e Peru sejam eliminados antes da semifinal, os jogadores podem retornar antes aos seus clubes.

No Peru, Guerrero é um dos destaques de uma equipe com poucas estrelas, formada em sua maioria por atletas que atuam no futebol peruano. Entre os jogadores mais conhecidos da lista de convocados estão Vargas (da Fiorentina), Farfán (do Schalke) e Pizarro (do Bayern de Munique. Luís Advíncula, que passou pela Ponte Preta e hoje está no Vitória de Setúbal, de Portugal, e Yoshimar Yotún, ex-Vasco, hoje no Malmö, da Suécia, também foram lembrados.

Já a seleção do Equador tem como destaque o atacante Antonio Valencia, do Manchester United. Também jogam na Europa o zagueiro Juan Carlos Paredes (Watford), meias Noboa (PAOK) e Ibarra (Vitesse) e os atacantes Enner Valencia (West Ham), Jefferson Montero (Swansea City). Erazo é o único que milita no Brasil.

O Peru está no Grupo C e será o adversário de estreia da seleção brasileira, dia 12 de junho, em Temuco. Depois, a equipe joga contra Venezuela e Colômbia. Já o Equador abre a Copa América contra o Chile, dia 11, em Santiago. Na sequência, tem México e Bolívia pela frente.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS PELO PERU:

GOLEIROS - Pedro Gallese (Juan Aurich), Diego Penny (Sporting Cristal) e Salomón Libman (Universidad Cesar Vallejo);

DEFENSORES - Luís Advíncula (Vitória de Setúbal-POR), Carlos Zambrano (Eintracht Frankfurt-ALE), Pedro Requena (Universidad Cesar Vallejo), Hansell Riojas (Universidad Cesar Vallejo), Christian Ramos (Juan Aurich), Yoshimar Yotún (Malmo-SUE), Jair Céspedes (Juan Aurich), Alexander Callens (Real Sociedad B) e Gustavo Dulanto (Universitário);

MEIO CAMPISTAS - Josepmir Ballón (Sporting Cristal), Edwin Retamoso (Real Garcilaso), Carlos Lobatón (Sporting Cristal), Carlos Ascues (Melgar), Joel Sánchez (Universidad San Martin de Porres), Rinaldo Cruzado (Universidad Cesar Vallejo), Paolo Hurtado (Paços de Ferreira-POR), Juan Manuel Vargas (Fiorentina), Christian Benavente (Real Madrid B) e Paulo Albarracin (Alianza Lima);

ATACANTES - André Carrillo (Sporting), Jefferson Farfán (Schalke 04), Yordy Reyna (Red Bull Leipzig-ALE), Paolo Guerrero (Corinthians), Claudio Pizarro (Bayern de Munique), Irven Ávila (Sporting Cristal) e Daniel Chávez (Universidad Cesar Vallejo).

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS PELO EQUADOR:

GOLEIROS - Alexander Domínguez (LDU), Esteban Dreer (Emelec), Librado Azcona (Independiente del Valle) e Máximo Banguera (Barcelona de Guayaquil);

DEFENSORES - Oscar Bagüí (Emelec), Frickson Erazo (Grêmio), Gabriel Achilier (Emelec), Juan Carlos Paredes (Watford), Mario Pineida (Independiente del Valle), Arturo Mina (Independiente del Valle), Robert Arboleda (Universidad Católica), Walter Ayoví (Pachuca-MEX), John Narváez (Emelec) e Luis Romero (LDU);

MEIO-CAMPISTAS - Christian Noboa (PAOK, da Grécia), Antonio Valencia (Manchester United), Renato Ibarra (Vitesse), Pedro Quiñónez (Emelec), Osbaldo Lastra (Emelec), Fidel Martínez (Leones Negros-MEX), Jonathan González (Leones Negros-MEX), Michael Arroyo (América-MEX), Juan Cazares (Banfield-ARG), Pedro Larrea (LDU Loja) e Fernando Hidalgo (LDU);

ATACANTES - Miler Bolaños (Emelec), Enner Valencia (West Ham), Jefferson Montero (Swansea), Ángel Mena (Emelec) e Jaimen Ayoví (Godoy Cruz-ARG).