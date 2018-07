Peru convoca Guerrero e atacante desfalca Corinthians por três jogos

LIMA - Paolo Guerrero vai desfalcar o Corinthians em pelo menos mais três partidas do Brasileirão. Nesta terça-feira o centroavante foi convocado para defender a seleção peruana nos dois jogos últimos da equipe nas Eliminatórias Sul-Americanas, diante de Argentina e Bolívia, em 11 e 15 de outubro.

Assim, ele vai ficar de fora dos jogos do Corinthians contra Atlético Paranaense, São Paulo e Grêmio. Até o fim do ano, o Peru deve fazer mais dois jogos amistosos em novembro. Mas, já eliminada das Eliminatórias, a equipe pode dar um descanso ao centroavante.

Outros três jogadores que atuam no Brasil foram convocados pelo técnico Sergio Markarián: Luis Ramírez e Luis Advíncula, da Ponte Preta, e Yoshimar Yotún, do Vasco. O lateral-esquerdo vai desfalcar a equipe carioca no clássico contra o Fluminense, diante de Criciúma e Goiás. Já os jogadores da Ponte não têm atuado pela equipe.

Com 14 pontos, o Peru já está eliminado das Eliminatórias. Seus últimos jogos só servem para cumprir tabela. Diante da Argentina, fora de casa, pode ver o rival ser campeão das Eliminatórias. Depois, recebe a Bolívia, contra quem briga, ao lado do Paraguai, contra a última colocação.

Mesmo assim Markarián resolveu chamar o que tem de melhor. Nesta terça, convocou 15 jogadores que atuam no futebol estrangeiro. Entre eles, Vargas, da Fiorentina, Farfán, do Schalke 04, e Pizarro, do Bayern de Munique.