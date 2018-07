Peru convoca Guerrero e outros três 'brasileiros'

LIMA - O técnico Sergio Markarián anunciou nesta quarta-feira a lista de 16 jogadores estrangeiros para defender a seleção do Peru nas partidas contra Uruguai e Venezuela, em 6 e 10 de setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. Na relação, quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro.

Dentre os atletas que militam no País, o principal nome é Paolo Guerrero. O atacante vai desfalcar o Corinthians em três partidas do Brasileirão: contra Internacional (dia 4), Náutico (dia 8) e Botafogo (dia 10), a se confirmar os jogos que foram remarcados pela CBF na terça-feira.

Dois dos convocados são da Ponte Preta: os meias Luis Advíncula e Luis Ramírez (este emprestado pelo Corinthians). Os dois não poderão enfrentar Portuguesa (4), Internacional (7) e São Paulo (10). Já o Vasco vai perder o lateral-esquerdo Yoshimar Yotún, que tem sido reserva, diante de Náutico (5), Atlético-PR (8) e Portuguesa (10).

O Peru é o sétimo colocado nas Eliminatórias Sul-Americanas e tem, nas duas próximas rodadas, seus jogos mais importantes, contra Uruguai e Venezuela, as duas equipes que estão logo acima e com quem disputa a quinta colocação, que vale uma vaga na repescagem para a Copa.

Na lista divulgada nesta quarta, com 16 jogadores que atuam fora do Peru, destaque para Vargas, que está encostado na Fiorentina, Pizarro, do Bayern de Munique, e o também atacante Farfán. Este último, porém, preocupa, uma vez que deixou a partida do Schalke 04 contra o PAOK, nesta quarta, machucado.