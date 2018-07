Peru convoca para Eliminatórias e desfalcará Flamengo e São Paulo

O atacante Paolo Guerrero encabeça a lista dos 26 convocados pelo técnico Ricardo Gareca na seleção peruana para os jogos contra a Nova Zelândia na repescagem das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Os duelos serão disputados no dia 11 de novembro (em Wellington) e no dia 15, em Lima. O meia Christian Cueva, do São Paulo, e o lateral-esquerdo Trauco, do Flamengo, também foram chamados.

O remanejamento das datas dos confrontos da repescagem entre peruanos e neozelandeses provocará alterações no planejamento de Flamengo e São Paulo na reta final do Brasileirão, pois deverá tirar Guerrero, Cueva e Trauco de ambos os times por até três rodadas da competição.

As datas dos duelos entre Peru e Nova Zelândia foram alteradas pela Fifa a pedido da Federação Peruana de Futebol - anteriormente, os jogos estavam previstos para os dias 6 e 14 de novembro - para aumentar o período de preparação do grupo para os desafios. O Peru não disputa um Mundial desde 1982, na Espanha.

Guerrero deixou o gramado antes do fim do jogo em que o Flamengo goleou o Bahia por 4 a 1, na quarta, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro, sentido dores na coxa. Ele poderá desfalcar a equipe rubro-negra no próximo compromisso do time pela competição nacional. No entanto, Gareca acredita que o atacante estará em condições para representar o país na repescagem para a Rússia.

"Não creio que Paolo Guerrero tenha problema algum para chegar bem. Ele saiu basicamente por precaução", destacou o treinador do selecionado peruano em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, após a divulgação dos jogadores relacionados para os dois jogos contra os neozelandeses.

Confira a lista de convocados do Peru para os jogos da repescagem:

Goleiros: Pedro Gallese (Veracruz-MEX), Carlos Cáceda (Universitario-PER) e José Carvallo (UT Cajamarca-PER);

Defensores: Aldo Corzo (Universitario), Luis Advíncula (Lobos Buap-MEX), Alberto Rodríguez (Universitario), Miguel Araujo (Alianza Lima), Christian Ramos (Emelec), Luis Abram (Sporting Cristal), Anderson Santamaría (Melgar), Miguel Trauco (Flamengo) e Nilson Loyola (Melgar);

Meio-campistas: Renato Tapia (Feyenoord), Pedro Aquino (Lobos Buap-MEX), Yoshimar Yotún (Orlando City), Sergio Peña (Granada), Paolo Hurtado (Vitória de Guimarães), Christian Cueva (São Paulo), Edison Flores (Aalborg-DIN), Andy Polo (Monarcas-MEX), José Manzaneda (Cantolao-Peru) e Wilder Cartagena (Universidad San Martín-PER).

Atacantes: Paolo Guerrero (Flamengo), André Carrillo (Benfica), Raúl Ruidíaz (Monarcas-MEX) e Jefferson Farfán (Lokomotiv Moscou).