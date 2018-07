Peru convoca Trauco, Cueva e Guerrero na luta por vaga na Copa

Vinda de três vitórias consecutivas e em alta nas Eliminatórias Sul-Americanas, a seleção peruana foi convocada nesta sexta-feira para seus últimos compromissos na luta por uma vaga na Copa do Mundo do ano que vem. O técnico Ricardo Gareca anunciou a lista de 28 nomes que representarão o país nas rodadas finais, contra Argentina e Colômbia.

Entre os convocados, três atuam no Brasil. Sem grandes surpresas, Gareca chamou o lateral-esquerdo Trauco e o atacante Paolo Guerrero, ambos do Flamengo, e o meia Christian Cueva, que vive má fase com a camisa do São Paulo.

Há ainda, no entanto, outros velhos conhecidos da torcida brasileira na convocação. O treinador argentino chamou nomes como os dos laterais Luis Advíncula, ex-Ponte Preta, e Yoshimar Yotún, ex-Vasco, e do atacante Raúl Ruidíaz, ex-Coritiba.

Após triunfos contra Uruguai, Bolívia e Equador, o Peru entrou na zona de classificação para a Copa do Mundo e pode garantir vaga nas partidas diante da Argentina, dia 5 de outubro, em Buenos Aires, e da Colômbia, cinco dias mais tarde, em Lima.

Atualmente, a seleção peruana ocupa a quarta colocação das Eliminatórias, com 24 pontos, mesmo número da Argentina, que está no quinto lugar e hoje disputaria a repescagem. Por isso, o confronto marcado para Buenos Aires é fundamental para ambas as equipes.

Confira a convocação da seleção peruana para as Eliminatórias:

Goleiros: Carlos Cáceda (Universitario), José Carvallo (UTC), Leao Butrón (Alianza Lima), Pedro Gallese (Veracruz-MEX).

Defensores: Luis Abram (Sporting Cristal), Miguel Araujo (Alianza Lima), Miguel Trauco (Flamengo), Aldo Corzo (Universitario), Luis Advincula (Lobos-MEX), Christian Ramos (Emelec-EQU), Alberto Rodríguez (Universitario), Anderson Santamaría (Melgar), Nilson Loyola (Melgar).

Meio-Campistas: Paolo Hurtado (Vitória de Guimarães-POR), Christian Cueva (São Paulo), André Carrillo (Benfica-POR), Andy Polo (Monarcas Morelia-MEX), Renato Tapia (Feyenoord-HOL), Yoshimar Yotún (Orlando City-EUA), Edison Flores (Aalborg-DIN), Pedro Aquino (Lobos-MEX), Sergio Peña (Granada-ESP), Wilder Cartagena (Universidad San Martín), José Manzaneda (Cantolao).

Atacantes: Paolo Guerrero (Flamengo), Raúl Ruidíaz (Monarcas Morelia-MEX), Jefferson Farfán (Lokomotiv-RUS), Iván Bulos (Boavista-POR).