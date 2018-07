Peru encara Equador por vaga antecipada na Copa América

Depois de estrear na Copa América com uma vitória por 1 a 0 sobre o Haiti, o Peru tem a chance de conquistar a classificação antecipada para as quartas de final da Copa América nesta quarta-feira, a partir das 23 horas (de Brasília), contra o Equador, em Glendale, no estádio da Universidade de Phoenix, em confronto válido pela segunda rodada do Grupo B.

Líder isolada da chave, a seleção peruana tem três pontos, contra um de Equador e Brasil, que empataram por 0 a 0 no último sábado. Pouco antes deste confronto em Phoenix, brasileiros e haitianos abrem a segunda rodada do grupo em duelo às 20h30 (de Brasília), em Orlando. Terceiro colocado nas duas últimas edições da Copa América, na Argentina-2011 e Chile-2015, o Peru poderá, por sinal, se tornar o primeiro país da chave a garantir a ida às quartas de final. Na estreia, derrotou o Haiti como um gol de Paolo Guerrero, do Flamengo.

Ao projetar o confronto, o técnico Ricardo Gareca disse ter um "grande respeito pelo Equador", cuja principal preocupação defensiva será justamente anular Guerrero, máximo goleador em atividade na Copa América, com 11 bolas na rede em suas participações até aqui. "O Peru é muito perigoso no ataque, Guerrero é um grande atacante, um dos melhores do mundo, e temos de tratar de estar atentos para detê-lo e aproveitar as oportunidades de gols que criarmos", afirmou o atacante equatoriano Enner Valencia, do West Ham.

Como empatou na estreia, o Equador sabe que uma nova igualdade poderá ser um péssimo resultado, pois é grande a chance de o Brasil bater o Haiti no outro duelo da chave. Portanto, buscará uma vitória a qualquer custo diante dos peruanos nesta quarta.