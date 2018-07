Peru derrota Equador em casa e ganha sobrevida nas Eliminatórias da Copa de 2018

Aos trancos e barrancos e na base da superação, a seleção do Peru segue viva na luta por uma lugar na Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia. Nesta terça-feira, pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, os peruanos derrotaram o Equador por 2 a 1, no estádio Nacional, em Lima, e chegaram a sete pontos na tabela de classificação, ocupando ainda a nona e penúltima colocação.

O duelo contra o Equador era importante porque o Equador, com 13 pontos, é agora o quinto colocado, justamente o posto que dá ao país uma chance de classificação ao Mundial através de uma repescagem contra o vencedor das Eliminatórias da Oceania. Mesma pontuação tem a Colômbia, em quarto, que está no grupo que garantiriam uma vaga direta à Copa na Rússia.

A vitória do Peru garantiu ao Brasil, que mais cedo derrotou a Colômbia por 3 a 1, a segunda colocação na tabela de classificação com 15 pontos, mesma pontuação da Argentina - em terceiro por ter pior saldo de gols. O Uruguai lidera com 16.

Na primeira semana de outubro, provavelmente no dia 6, a nona rodada (a última do primeiro turno) das Eliminatórias será realizada. O Peru terá o grande desafio de receber a Argentina, em Lima. E o Equador buscará a reabilitação contra o Chile, em Quito.

Em campo, o Peru começou melhor e conseguiu um pênalti aos 20 minutos de jogo. Na cobrança, o meia Cueva, do São Paulo, bateu bem e abriu o placar deslocando o goleiro Alexander Domínguez para o lado oposto de onde a bola entrou no gol.

Só que os peruanos não conseguiram segurar a vantagem por muito tempo e o Equador obteve o empate aos 31 minutos. Após cobrança de falta pelo lado direito, o defensor Gabriel Achilier cabeceou no canto esquerdo baixo do goleiro Pedro Gallese.

Na segunda etapa, o técnico argentino Ricardo Gareca resolveu colocar o Peru todo no ataque e a proposta teve sucesso. Após perder boas chances, o gol da vitória saiu aos 33 minutos. Renato Tapia aproveitou um rebote do goleiro equatoriano dentro da área e acertou um forte chute no meio da meta para garantir os importantes três pontos para os peruanos.