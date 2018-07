Peru goleia Venezuela e fatura 3.º lugar da Copa América

O Peru goleou a Venezuela por 4 a 1, neste sábado, em La Plata, e conquistou o terceiro lugar da Copa América de 2011, que terá a sua decisão neste domingo com o confronto entre Uruguai e Paraguai, em Buenos Aires, na Argentina.

O grande destaque do confronto deste sábado foi o atacante Guerrero, autor dos três últimos gols peruanos, que abriram o placar com Chiroque. Com a sua bela atuação, Guerrero assumiu a artilharia isolada da competição continental, com cinco bolas na rede. Agüero, da eliminada Argentina, e Suárez, do Uruguai, dividem a segunda colocação na tabela de maiores goleadores, com três cada um.

Apesar da goleada sofrida neste sábado, a Venezuela terminou a Copa América com motivos para comemorar, já que pela primeira vez o país avançou à semifinal da competição. Já os peruanos, que já foram campeões continentais em 1939 e 1975, voltaram a ficar entre os três primeiros colocados depois de 28 anos.

No confronto disputado em La Plata, o Peru conseguiu abrir o placar apenas aos 42 minutos do primeiro tempo, quando Guerrero invadiu a área pela direita, pedalou para cima do zagueiro e cruzou para Chiroque receber livre pela esquerda e tocar de primeira para o gol.

Na etapa final, Guerrero começou a consagrar a sua bela atuação pouco depois da expulsão de Rincón, que deixou a Venezuela com um homem a menos. O atacante ampliou o placar aos 19 minutos, antes de Arango descontar aos 33. Porém, com dois gols em apenas três minutos, aos 45 e 48, Guerrero decretou o 4 a 1.

Ficha técnica:

Peru 4 x 1 Venezuela

Peru - Fernández; Revoredo, Ramos; Rodríguez e Corzo; Yotun, Cruzado (Advíncula), Balbín e Lobatón (Guevara); Chiroque e Guerrero. Técnico: Sergio Markarián.

Venezuela - Vega; Rosales, Vizcarrondo, Rey e Cíchero; González (Arango), Rincón, Seijas (Lucena) e Orozco; Maldonado e Fedor (Rondón). Técnico: César Farias.

Gols: Chiroque, aos 42 minutos do primeiro tempo; Guerrero, aos 19, 45 e 48, e Arango, aos 33 do segundo.

Cartões amarelos: Balbín e Cruzado (Peru); Rey, Cíchero e Maldonado (Venezuela).

Cartão vermelho: Rincón (Venezuela).

Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia).

Público e renda: não disponíveis.

Local: Estádio Ciudad de la Plata, em La Plata (ARG).