Peru lamenta queda e pensa nas Eliminatórias da Copa O Peru se sente satisfeito por ter chegado às semifinais da Copa América, mas seu objetivo é obter a classificação para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Após a derrota por 2 a 0 para o Uruguai, terça-feira, em La Plata, o técnico Sergio Markarián disse que na disputa do terceiro lugar contra o perdedor de Venezuela x Paraguai vai dar oportunidade a novos jogadores, mas sem perder a base do time titular.